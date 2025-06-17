Зеленський і Стармер обговорили напрямки санкційного тиску на РФ
Вівторок, 17 червня 2025, 23:08
Президент України Володимир Зеленський 17 червня провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером на полях саміту лідерів держав-членів G7 у Канаді.
Джерело: Зеленський в Telegram
Пряма мова: "Скоординували з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером наші позиції для досягнення тривалого миру.
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Під час зустрічі обговорили, що для того, щоб примусити Росію припинити цю війну, потрібні скоординовані зі всіма країнами G7 санкції проти її енергетики, банківського сектору, тіньового флоту та військово-промислового комплексу".
Деталі: Окрім цього, Зеленський та Стармер обговорили посилення протиповітряної оборони – системи ППО й ракети до них.