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Зеленский и Стармер обсудили направления санкционного давления на РФ

Татьяна ОлейникВторник, 17 июня 2025, 23:08
Зеленский и Стармер обсудили направления санкционного давления на РФ
скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях саммита лидеров государств-членов G7 в Канаде.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Скоординировали с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером наши позиции для достижения прочного мира.

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Во время встречи обсудили, что для того, чтобы заставить Россию прекратить эту войну, нужны скоординированные со всеми странами G7 санкции против ее энергетики, банковского сектора, теневого флота и военно-промышленного комплекса".

Детали: Кроме этого, Зеленский и Стармер обсудили усиление противовоздушной обороны – системы ПВО и ракеты к ним.

ЗеленскийВеликобританияG7
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