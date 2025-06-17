Зеленский и Стармер обсудили направления санкционного давления на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях саммита лидеров государств-членов G7 в Канаде.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Скоординировали с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером наши позиции для достижения прочного мира.

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Во время встречи обсудили, что для того, чтобы заставить Россию прекратить эту войну, нужны скоординированные со всеми странами G7 санкции против ее энергетики, банковского сектора, теневого флота и военно-промышленного комплекса".

Детали: Кроме этого, Зеленский и Стармер обсудили усиление противовоздушной обороны – системы ПВО и ракеты к ним.