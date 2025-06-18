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Мерц і Макрон закликали до посилення тиску на Росію

Катерина ТищенкоСереда, 18 червня 2025, 00:25
Мерц і Макрон закликали до посилення тиску на Росію
Зеленський та іноземні лідери в Канаді, фото з Х Мерца

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон після засідання G7 у Канаді закликали до посилення тиску на Росію.

Джерело: Мерц та Макрон у соцмережі Х

Пряма мова Мерца: "Я повертаюся до Німеччини з обережним оптимізмом щодо рішення США запровадити подальші санкції проти Росії.

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Ми повинні зробити все можливе, щоб якомога швидше припинити війну проти України. М'яч на боці Москви".

Пряма мова Макрона: "З президентом Зеленським на саміті G7. Ми висловлюємо солідарність з українцями після масованих ударів Росії минулої ночі.

Ми рішуче налаштовані посилити тиск на Росію, щоб вона погодилася на негайне та безумовне припинення вогню, до якого Україна готова".

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Що передувало: Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи семи" в Канаді у вівторок заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.

МерцМакронсанкціїРосія
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