Мерц і Макрон закликали до посилення тиску на Росію
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Емманюель Макрон після засідання G7 у Канаді закликали до посилення тиску на Росію.
Джерело: Мерц та Макрон у соцмережі Х
Пряма мова Мерца: "Я повертаюся до Німеччини з обережним оптимізмом щодо рішення США запровадити подальші санкції проти Росії.
Ми повинні зробити все можливе, щоб якомога швидше припинити війну проти України. М'яч на боці Москви".
Пряма мова Макрона: "З президентом Зеленським на саміті G7. Ми висловлюємо солідарність з українцями після масованих ударів Росії минулої ночі.
Ми рішуче налаштовані посилити тиск на Росію, щоб вона погодилася на негайне та безумовне припинення вогню, до якого Україна готова".
Що передувало: Президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи семи" в Канаді у вівторок заявив, що США можуть змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україну, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом.