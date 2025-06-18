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Мерц и Макрон призвали к усилению давления на Россию

Катерина ТищенкоСреда, 18 июня 2025, 00:25
Мерц и Макрон призвали к усилению давления на Россию
Зеленский и иностранные лидеры в Канаде, фото из Х Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон после заседания G7 в Канаде призвали к усилению давления на Россию.

Источник: Мерц и Макрон в соцсети Х

Прямая речь Мерца: "Я возвращаюсь в Германию с осторожным оптимизмом в отношении решения США ввести дальнейшие санкции против России.

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Мы должны сделать все возможное, чтобы как можно скорее прекратить войну против Украины. Мяч на стороне Москвы".

Прямая речь Макрона: "С президентом Зеленским на саммите G7. Мы выражаем солидарность с украинцами после массированных ударов России прошлой ночью.

Мы решительно настроены усилить давление на Россию, чтобы она согласилась на немедленное и безусловное прекращение огня, к которому Украина готова".

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Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам саммита "Группы семи" в Канаде во вторник заявил, что США могут заставить Россию положить конец полномасштабному вторжению в Украину, и для этого нужно работать с Дональдом Трампом.

МерцМакронсанкцииРосcия
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