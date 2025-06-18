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NYT: Якщо США вдарять по Ірану, той атакує американські бази на Близькому Сході

Катерина ТищенкоСереда, 18 червня 2025, 01:27
NYT: Якщо США вдарять по Ірану, той атакує американські бази на Близькому Сході
Дональд Трамп, фото Getty Images

Якщо президент США Дональд Трамп вирішить завдати удару по Ірану, той може атакувати американські військові бази на Близькому Сході. Водночас війська США в регіоні приведені в бойову готовність.

Джерело: The New York Times, The Times of Israel, CNN

Деталі: Як пише The Times of Israel, засідання Білого дому в ситуаційній кімнаті щодо війни між Ізраїлем та Іраном завершилося через годину і 20 хвилин, повідомив журналістам американський чиновник.

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Американські чиновники заявили, що Трамп розглядає всі варіанти. Найімовірнішим з них є використання гігантських американських бомб проти глибоко закопаного ядерного об'єкта Ірану Фордо, до якого ізраїльські бомби не можуть дістатися.

Крім того, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провів телефонну розмову з Трампом.

Як пише The New York Times із посиланням на ізраїльських чиновників, Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах на Близькому Сході, якщо Сполучені Штати приєднаються до війни Ізраїлю проти цієї країни.

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Водночас США відправили до Європи близько трьох десятків літаків-заправників, які можуть бути використані для допомоги винищувачам, що захищають американські бази, або для розширення дальності польоту бомбардувальників, задіяних у будь-якому можливому ударі по іранських ядерних об'єктах.

Серед американських посадовців зростають побоювання щодо ширшої війни, оскільки Ізраїль тисне на Білий дім, щоб той втрутився у свій конфлікт з Іраном. Якщо Сполучені Штати приєднаються до ізраїльської кампанії та завдадуть удару по Фордо, ключовому іранському ядерному об'єкту, підтримуване Іраном ополчення хуситів майже напевно відновить удари по кораблях у Червоному морі, заявили посадовці.

Вони додали, що проіранські ополчення в Іраку та Сирії, ймовірно, спробують атакувати американські бази там.

Інші чиновники заявили, що у разі нападу Іран може почати мінувати Ормузьку протоку, щоб заблокувати американські військові кораблі в Перській затоці.

Два іранських чиновники заявили, що країна атакуватиме американські бази на Близькому Сході, якщо Сполучені Штати приєднаються до війни Ізраїлю.

Командувачі привели американські війська у стан підвищеної готовності на військових базах по всьому регіону, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Саудівській Аравії. Сполучені Штати мають понад 40 000 військовослужбовців, розгорнутих на Близькому Сході.

Що передувало: Раніше видання Axios повідомило, що Трамп обмірковує варіант удару по ядерних обʼєктах Ірану на тлі загострення з Ізраїлем.

У вівторок Трамп виступив із погрозами в бік Ірану та його верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, вимагаючи "беззастережної капітуляції" від країни. А віцепрезидент США Джей Ді Венс у вівторок заявив, що Трамп може "вжити подальших заходів", аби завадити Ірану створити ядерну зброю.

СШАІранБлизький Схід
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