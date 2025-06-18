NYT: Если США нанесут удар по Ирану, тот атакует американские базы на Ближнем Востоке

Если президент США Дональд Трамп решит нанести удар по Ирану, тот может атаковать американские военные базы на Ближнем Востоке. В то же время войска США в регионе приведены в боевую готовность.

Источник: The New York Times, The Times of Israel, CNN

Детали: Как пишет The Times of Israel, заседание Белого дома в ситуационной комнате по войне между Израилем и Ираном завершилось через час и 20 минут, сообщил журналистам американский чиновник.

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Американские чиновники заявили, что Трамп рассматривает все варианты. Наиболее вероятным из них является использование гигантских американских бомб против глубоко зарытого ядерного объекта Ирана Фордо, до которого израильские бомбы не могут добраться.

Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом.

Как пишет The New York Times со ссылкой на израильских чиновников, Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты присоединятся к войне Израиля против этой страны.

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В то же время США отправили в Европу около трех десятков самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, задействованных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.

Среди американских чиновников растут опасения по поводу более широкой войны, поскольку Израиль давит на Белый дом, чтобы тот вмешался в его конфликт с Ираном. Если Соединенные Штаты присоединятся к израильской кампании и нанесут удар по Фордо, ключевому иранскому ядерному объекту, поддерживаемое Ираном ополчение хуситов почти наверняка возобновит удары по кораблям в Красном море, заявили чиновники.

Они добавили, что проиранские ополчения в Ираке и Сирии, вероятно, попытаются атаковать американские базы там.

Другие чиновники заявили, что в случае нападения Иран может начать минировать Ормузский пролив, чтобы заблокировать американские военные корабли в Персидском заливе.

Два иранских чиновника заявили, что страна будет атаковать американские базы на Ближнем Востоке, если Соединенные Штаты присоединятся к войне Израиля.

Командующие привели американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии. Соединенные Штаты имеют более 40 000 военнослужащих, развернутых на Ближнем Востоке.

Что предшествовало: Ранее издание Axios сообщило, что Трамп обдумывает вариант удара по ядерным объектам Ирана на фоне обострения с Израилем.

Во вторник Трамп выступил с угрозами в адрес Ирана и его верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, требуя "безоговорочной капитуляции" от страны. А вице-президент США Джей Ди Венс во вторник заявил, что Трамп может "принять дальнейшие меры", чтобы помешать Ирану создать ядерное оружие.