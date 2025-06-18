Росіяни атакували Запоріжжя: три пожежі, зруйновані склади, вибиті вікна

У ніч на 18 червня Запоріжжя атакували 13 ворожих ударних БпЛА, виникли загоряння на території промислового підприємства та в складських приміщеннях.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

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Пряма мова: "Щонайменше дев'ять ворожих БпЛА атакували Запоріжжя.

Виникли загоряння на території промислового підприємства та в складських приміщеннях. Наразі інформація про постраждалих не надходила".

наслідки атаки на Запоріжжя, фото ОВА

Оновлено: Зранку Федоров уточнив, що вночі Запоріжжя атакували 13 безпілотників.

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Внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 м.кв. Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки.