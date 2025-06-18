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Россияне атаковали Запорожье: три пожара, разрушены склады, выбиты окна

Катерина ТищенкоСреда, 18 июня 2025, 06:47
Россияне атаковали Запорожье: три пожара, разрушены склады, выбиты окна
последствия атаки на Запорожье, фото ОВА

В ночь на 18 июня Запорожье атаковали 13 вражеских ударных БпЛА, возникли возгорания на территории промышленного предприятия и в складских помещениях.

Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

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Прямая речь: "По меньшей мере девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье.

Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и в складских помещений. На данный момент информация о пострадавших не поступала".

 

Обновлено: Утром Федоров уточнил, что ночью Запорожье атаковали 13 беспилотников.

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В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв. Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины.

Запорожьевойнабеспилотникипожар
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