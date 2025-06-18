Россияне атаковали Запорожье: три пожара, разрушены склады, выбиты окна
Среда, 18 июня 2025, 06:47
В ночь на 18 июня Запорожье атаковали 13 вражеских ударных БпЛА, возникли возгорания на территории промышленного предприятия и в складских помещениях.
Источник: глава Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
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Прямая речь: "По меньшей мере девять вражеских БпЛА атаковали Запорожье.
Возникли возгорания на территории промышленного предприятия и в складских помещений. На данный момент информация о пострадавших не поступала".
Обновлено: Утром Федоров уточнил, что ночью Запорожье атаковали 13 беспилотников.
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В результате атаки возникли три пожара, площадью 100, 300 и 800 м.кв. Повреждены фасады и окна в многоэтажках, разрушены складские помещения, сгорели машины.