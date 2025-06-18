Сили оборони за добу знешкодили понад тисячу окупантів – Генштаб
Середа, 18 червня 2025, 07:02
Втрати російських військ за минулу добу склали 1040 окупантів, 7 танків, 37 артилерійських систем, 31 ББМ.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу ‒ близько 1007160 (+1040) осіб,
- танків ‒ 10947 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31) од,
- артилерійських систем – 29265 (+37) од,
- РСЗВ – 1420 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
- літаків – 416 (+0) од,
- гелікоптерів – 337 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41165 (+184),
- крилаті ракети ‒ 3369 (+23),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52312 (+137) од,
- спеціальна техніка ‒ 3916 (+0)
Дані уточнюються.