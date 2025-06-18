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Сили оборони за добу знешкодили понад тисячу окупантів – Генштаб

Катерина ТищенкоСереда, 18 червня 2025, 07:02
Сили оборони за добу знешкодили понад тисячу окупантів – Генштаб
ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Втрати російських військ за минулу добу склали 1040 окупантів, 7 танків, 37 артилерійських систем, 31 ББМ.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 1007160 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 10947 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22845 (+31) од,
  • артилерійських систем – 29265 (+37) од,
  • РСЗВ – 1420 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1187 (+0) од,
  • літаків – 416 (+0) од,
  • гелікоптерів – 337 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41165 (+184),
  • крилаті ракети ‒ 3369 (+23),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52312 (+137) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3916 (+0)

Дані уточнюються.

Генштабвійна
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