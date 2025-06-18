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Силы обороны за сутки обезвредили более тысячи оккупантов – Генштаб

Катерина ТищенкоСреда, 18 июня 2025, 07:02
Силы обороны за сутки обезвредили более тысячи оккупантов – Генштаб
иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Потери российских войск за минувшие сутки составили 1040 оккупантов, 7 танков, 37 артиллерийских систем, 31 ББМ.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1007160 (+1040) человек,
  • танков – 10947 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин – 22845 (+31) ед,
  • артиллерийских систем – 29265 (+37) ед,
  • РСЗО – 1420 (+1) ед,
  • средства ПВО – 1187 (+0) ед,
  • самолетов – 416 (+0) ед,
  • вертолетов – 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41165 (+184),
  • крылатые ракеты – 3369 (+23),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52312 (+137) ед,
  • специальная техника – 3916 (+0)

Данные уточняются.

Генштабвойна
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