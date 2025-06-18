Силы обороны за сутки обезвредили более тысячи оккупантов – Генштаб
Среда, 18 июня 2025, 07:02
Потери российских войск за минувшие сутки составили 1040 оккупантов, 7 танков, 37 артиллерийских систем, 31 ББМ.
Источник: Генеральный штаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1007160 (+1040) человек,
- танков – 10947 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 22845 (+31) ед,
- артиллерийских систем – 29265 (+37) ед,
- РСЗО – 1420 (+1) ед,
- средства ПВО – 1187 (+0) ед,
- самолетов – 416 (+0) ед,
- вертолетов – 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41165 (+184),
- крылатые ракеты – 3369 (+23),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52312 (+137) ед,
- специальная техника – 3916 (+0)
Данные уточняются.