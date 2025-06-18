На фронті 186 боїв, Покровський напрямок росіяни атакували 57 разів – Генштаб

На фронті за минулу добу відбулося 186 бойових зіткнень з ворогом, з них 57 – на Покровському напрямку, 22 – на Новопавлівському напрямку.

Джерело: Генштаб

Деталі: Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках 17 червня українські воїни відбили 28 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 6 авіаційних ударів, скинувши 11 керованих бомб, а також здійснив 215 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник три рази штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка та Довгеньке.

На Куп’янському напрямку ворог безуспішно атакував один раз, намагаючись просунутися вперед поблизу населеного пункту Степова Новоселівка.

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На Лиманському напрямку за добу відбулося 16 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії поблизу Липового та в бік Греківки, Нового Миру, Ольгівки, Зеленої Долини, Шандриголового і Серебрянського лісу

На Сіверському напрямку в бік Серебрянки противник тричі атакував позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 боєзіткнень в бік Маркового, Предтечиного, Білої Гори та поблизу Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Диліївки, Торецька та в напрямках Щербинівки, Олександро-Калинового, Яблунівки, Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 57 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Коптєве, Полтавка, Малинівка, Мирне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Удачне, Муравка, Горіхове, Новопавлівка та Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Одрадне, Вільне Поле, Багатир, Комар та в бік Запоріжжя, Мирного і Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дві наступальні дії ворожих підрозділів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів в районі Антонівського моста.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.