На фронте 186 боев, Покровское направление россияне атаковали 57 раз – Генштаб
На фронте за минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений с врагом, из них 57 – на Покровском направлении, 22 – на Новопавловском направлении.
Источник: Генштаб
Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях 17 июня украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, а также совершил 215 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Долгенькое.
На Купянском направлении враг безуспешно атаковал один раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи Липового и в сторону Грековки, Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголово и Серебрянского леса
На Северском направлении в сторону Серебрянки противник трижды атаковал позиции украинских войск.
На Краматорском направлении зафиксировано 11 боестолкновений в сторону Маркового, Предтечино, Белой Горы и вблизи Курдюмовки.
На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дилиевки, Торецка и в направлениях Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Муравка, Ореховое, Новопавловка и Алексеевка.
На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Отрадное, Свободное Поле, Багатир, Комар и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.
На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.