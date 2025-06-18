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На фронте 186 боев, Покровское направление россияне атаковали 57 раз – Генштаб

Анастасия ПроцСреда, 18 июня 2025, 08:20
На фронте 186 боев, Покровское направление россияне атаковали 57 раз – Генштаб
иллюстрация: Генштаб

На фронте за минувшие сутки произошло 186 боевых столкновений с врагом, из них 57 – на Покровском направлении, 22 – на Новопавловском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

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На Северо-Слобожанском и Курском направлениях 17 июня украинские воины отбили 28 штурмовых действий оккупантов. Кроме того, враг нанес 6 авиационных ударов, сбросив 11 управляемых бомб, а также совершил 215 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник три раза штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Каменка и Долгенькое.

На Купянском направлении враг безуспешно атаковал один раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенного пункта Степная Новоселовка.

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На Лиманском направлении за сутки произошло 16 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия вблизи Липового и в сторону Грековки, Нового Мира, Ольговки, Зеленой Долины, Шандриголово и Серебрянского леса

На Северском направлении в сторону Серебрянки противник трижды атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боестолкновений в сторону Маркового, Предтечино, Белой Горы и вблизи Курдюмовки.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Дилиевки, Торецка и в направлениях Щербиновки, Александро-Калинового, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 57 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Коптево, Полтавка, Малиновка, Мирное, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Удачное, Муравка, Ореховое, Новопавловка и Алексеевка.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Отрадное, Свободное Поле, Багатир, Комар и в сторону Запорожья, Мирного и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили два наступательных действия вражеских подразделений вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

российско-украинская войнаГенштаб
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