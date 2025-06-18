У Харківській області через атаки РФ постраждали троє людей, серед них – підліток

Унаслідок російських атак по Харківській області 17 червня постраждали троє мирних жителів, серед них – 15-річний підліток.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Деталі: У місті Ізюм поранення дістали 69-річна жінка та 15-річний хлопець. Ще одного постраждалого – 52-річного чоловіка – зафіксували у селі Ріпки Богодухівської громади.

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фото: ДСНС

За інформацією голови Харківської ОВА, протягом доби російські сили застосували по Харківщині різні види озброєння: 10 некерованих авіаційних ракет, три керовані авіабомби (КАБ), одну авіабомбу ФАБ-500, чотири ударні дрони типу "Герань-2" та два FPV-дрони.

фото: ДСНС

Унаслідок ударів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Богодухівському районі окупанти пошкодили службовий автомобіль комунальної служби в селі Ріпки та торгівельний кіоск у селі Івашки. У місті Ізюм зруйновано два та пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків.



