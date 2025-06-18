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В Харьковской области из-за атак РФ пострадали три человека, среди них – подросток

Анастасия ПроцСреда, 18 июня 2025, 09:37
В Харьковской области из-за атак РФ пострадали три человека, среди них – подросток
фото:Харьковская ОВА

В результате российских атак по Харьковской области 17 июня пострадали трое мирных жителей, среди них - 15-летний подросток.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: В городе Изюм ранения получили 69-летняя женщина и 15-летний парень. Еще одного пострадавшего - 52-летнего мужчину - зафиксировали в селе Репки Богодуховской громады.

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ФОТО: ГСЧС

По информации председателя Харьковской ОВА, в течение суток российские силы применили по Харьковщине различные виды вооружения: 10 неуправляемых авиационных ракет, три управляемые авиабомбы (КАБ), одну авиабомбу ФАБ-500, четыре ударных дрона типа "Герань-2" и два FPV-дрона.

 
ФОТО: ГСЧС

В результате ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, в Богодуховском районе оккупанты повредили служебный автомобиль коммунальной службы в селе Репки и торговый киоск в селе Ивашки. В городе Изюм разрушены два и повреждены по меньшей мере восемь частных домов.

Харьковская область
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