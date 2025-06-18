У 2025 році всі країни НАТО досягли оборонної цілі у 2% ВВП – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на саміті G7, що всі держави-члени Альянсу у 2025 році досягли встановленого у 2014 році цільового показника витрат на оборону у 2% ВВП.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на сайті Альянсу

Деталі: Виступаючи разом із прем'єр-міністром Карні, Рютте привітав рішення Канади досягти цього року цільового рівня витрат на оборону, встановленого НАТО.

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"Те, що ви вирішили довести витрати Канади на НАТО до 2% цього року, є справді фантастичним", – сказав він.

Він зазначив, що разом із нещодавньою заявою Португалії про досягнення 2% ВВП цього року, всі члени НАТО досягнуть цього орієнтира у 2025 році.

"Це дійсно чудова новина", – сказав генеральний секретар.

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Північноатлантичний альянс встановив показник витрат на оборону у 2% ВВП у 2014 році на саміті в Уельсі. Очікувалося, що країни члени досягнуть його протягом 10 років.

Нагадаємо:

На прийдешньому саміті Альянсу очікується, що будуть погоджені нові мінімальні рамки оборонних витрат – 3,5% ВВП безпосередньо на оборону і ще 1,5% ВВП на повʼязані з обороною сфери.

За повідомленням ЗМІ, частину цих витрат дозволять спрямовувати на підтримку України, що може істотно посилити обороноздатність українських Сил оборони.

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