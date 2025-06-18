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В 2025 году все страны НАТО достигли оборонной цели в 2% ВВП – Рютте

Иванна Костина, Анастасия ПроцСреда, 18 июня 2025, 09:54
В 2025 году все страны НАТО достигли оборонной цели в 2% ВВП – Рютте
Иллюстративное фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил на саммите G7, что все государства-члены Альянса в 2025 году достигли установленного в 2014 году целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение на сайте Альянса

Детали: Выступая вместе с премьер-министром Карни, Рютте приветствовал решение Канады достичь в этом году целевого уровня расходов на оборону, установленного НАТО.

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"То, что вы решили довести расходы Канады на НАТО до 2% в этом году, является действительно фантастическим", – сказал он.

Он отметил, что вместе с недавним заявлением Португалии о достижении 2% ВВП в этом году, все члены НАТО достигнут этого ориентира в 2025 году.

"Это действительно отличная новость", – сказал генеральный секретарь.

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Североатлантический альянс установил показатель расходов на оборону в 2% ВВП в 2014 году на саммите в Уэльсе. Ожидалось, что страны члены достигнут его в течение 10 лет.

Напомним: 

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НАТО
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