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Росіяни вдарили по Святогірську ракетами С-300: п'ятеро постраждалих

Валентина РоманенкоСереда, 18 червня 2025, 12:14
Росіяни вдарили по Святогірську ракетами С-300: п'ятеро постраждалих
фото прокуратури

Російські окупанти у середу вдарили з зенітного ракетного комплексу С-300 по Святогірську Донецької області: постраждали п’ятеро цивільних людей.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: 18 червня о 02:30 окупанти атакували Святогірськ з використанням ЗРК "С-300". Ракети поцілили по житловому кварталу. В зоні ураження опинились багатоквартирні будинки та приватні домоволодіння.

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Внаслідок нічного обстрілу отримали тілесні ушкодження п’ятеро містян – четверо жінок та чоловік. У потерпілих віком від 51 до 66 років діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелом, струс головного мозку, контузії та рвані рани.  Постраждалі перебували в оселях. Їх ушпиталено.

Ворожою атакою в населеному пункті пошкоджено 19 багатоквартирних та приватних будинків, 7 автомобілів, гараж і торговельні павільйони.

 

Донецька областьвійнавоєнні злочини
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