Россияне ударили по Святогорску ракетами С-300: пятеро пострадавших

Российские оккупанты в среду ударили из зенитного ракетного комплекса С-300 по Святогорску Донецкой области: пострадали пять гражданских людей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 18 июня в 02:30 оккупанты атаковали Святогорск с использованием ЗРК "С-300". Ракеты попали по жилому кварталу. В зоне поражения оказались многоквартирные дома и частные домовладения.

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В результате ночного обстрела получили телесные повреждения пятеро горожан – четверо женщин и мужчина. У пострадавших в возрасте от 51 до 66 лет диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, сотрясение головного мозга, контузии и рваные раны. Пострадавшие находились в домах, они госпитализированы.

Вражеской атакой в населенном пункте повреждены 19 многоквартирных и частных домов, 7 автомобилей, гараж и торговые павильоны.