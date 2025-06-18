Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Святогорску ракетами С-300: пятеро пострадавших

Валентина РоманенкоСреда, 18 июня 2025, 12:14
Россияне ударили по Святогорску ракетами С-300: пятеро пострадавших
фото прокуратуры

Российские оккупанты в среду ударили из зенитного ракетного комплекса С-300 по Святогорску Донецкой области: пострадали пять гражданских людей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 18 июня в 02:30 оккупанты атаковали Святогорск с использованием ЗРК "С-300". Ракеты попали по жилому кварталу. В зоне поражения оказались многоквартирные дома и частные домовладения.

Реклама:
 

В результате ночного обстрела получили телесные повреждения пятеро горожан – четверо женщин и мужчина. У пострадавших в возрасте от 51 до 66 лет диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, перелом, сотрясение головного мозга, контузии и рваные раны. Пострадавшие находились в домах, они госпитализированы.

Вражеской атакой в населенном пункте повреждены 19 многоквартирных и частных домов, 7 автомобилей, гараж и торговые павильоны.

 

Донецкая областьвойнавоенные преступления
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видеоНа Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток
Совет Безопасности ООН обсудил масштабные атаки РФ на Украину
Сибига отреагировал на заявление Путина о "ноге российского солдата": Приносит только смерть
Комбат 47-й бригады: Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами"
Иран вернется к "дипломатическим мерам" только после прекращения израильских атак
Директор благотворительного фонда обманул военных и волонтера, имитируя помощь ВСУ – прокуратура
Все новости...
Донецкая область
Враг продвинулся в Донецкой и Сумской областях – DeepState
ОСУВ "Хортица"': Россияне пытаются взять Константиновку в кольцо с трех направлений
Россияне за сутки убили 6 человек в Донецкой области
Последние новости
08:24
Генштаб: почти 190 боевых столкновений за сутки, наиболее активные – на Покровском направлении
07:58
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира КСИР, ответственного за запуск дронов
07:32
Магучих заняла второе место на этапе Бриллиантовой лиги в Париже
07:28
фото, видеоНа Прикарпатье нашли 5-летнего мальчика, которого искали более 3 суток
06:46
Генштаб обновил данные о потерях врага: минус еще 1060 российских оккупантов
06:02
Совет Безопасности ООН обсудил масштабные атаки РФ на Украину
05:10
Небензя назвал российский "меморандум" "лучшим предложением" для Киева
04:20
Трамп о переговорах: Россия и Украина достигают незначительного прогресса
03:20
ОбновленоПо всей Украине объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики
02:52
Трамп заявил о заключении договора между Конго и Руандой
Все новости...
Реклама:
Реклама: