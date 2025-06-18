Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що заклик Росії знищити західну зброю, передану Україні, демонструє повне ігнорування зусиль США щодо припинення війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Тихого у соцмережі X

Деталі: Нещодавно заступник міністра закордонних справ країни-агресора Росії Александр Грушко заявив, що Україна нібито має знищити усю зброю, яку їй надали західні союзники.

Реклама:

У відповідь на це представник українського МЗС заявив, що російські посадовці майже щодня висувають нові абсурдні вимоги.

"Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль США, спрямованих на припинення війни", – наголосив Тихий.

Нагадаємо:

РЕКЛАМА: