У МЗС заявили, що вимога РФ знищити надану зброю – ігноруванням мирних ініціатив США
Середа, 18 червня 2025, 12:50
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що заклик Росії знищити західну зброю, передану Україні, демонструє повне ігнорування зусиль США щодо припинення війни.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Тихого у соцмережі X
Деталі: Нещодавно заступник міністра закордонних справ країни-агресора Росії Александр Грушко заявив, що Україна нібито має знищити усю зброю, яку їй надали західні союзники.
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У відповідь на це представник українського МЗС заявив, що російські посадовці майже щодня висувають нові абсурдні вимоги.
"Повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль США, спрямованих на припинення війни", – наголосив Тихий.
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- На початку червня президент США Дональд Трамп заявив, що провів з Володимиром Путіним "хорошу розмову, але не таку, яка призведе до негайного миру". За словами президента США, Путін йому "дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми".
- Після того регіони України, зокрема Київ зазнали масованих комбінованих атак. Зокрема атака на Київ 17 червня забрала життя 23 людей та спричинила масштабні руйнування в місті.
- А ЗМІ писали, що адміністрація Трампа нещодавно згорнула міжвідомчу робочу групу, яка мала розробити стратегії тиску на Росію з метою прискорення мирних переговорів з Україною.