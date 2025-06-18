В МИД заявили, что требование РФ уничтожить предоставленное оружие – игнорированием мирных инициатив США
Среда, 18 июня 2025, 12:50
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что призыв России уничтожить западное оружие, переданное Украине, демонстрирует полное игнорирование усилий США по прекращению войны.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети X
Детали: Недавно заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Александр Грушко заявил, что Украина якобы должна уничтожить все оружие, которое ей предоставили западные союзники.
Реклама:
В ответ на это представитель украинского МИД заявил, что российские чиновники почти ежедневно выдвигают новые абсурдные требования.
"Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное игнорирование усилий США, направленных на прекращение войны", – подчеркнул Тихий.
Напомним:
РЕКЛАМА:
- В начале июня президент США Дональд Трамп заявил, что провел с Владимиром Путиным "хороший разговор, но не такой, который приведет к немедленному миру". По словам президента США, Путин ему "очень решительно заявил, что будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".
- После того регионы Украины, в частности Киев подверглись массированным комбинированным атакам. В частности атака на Киев 17 июня унесла жизни 23 человек и вызвала масштабные разрушения в городе.
- А СМИ писали, что администрация Трампа недавно свернуламежведомственную рабочую группу, которая должна была разработать стратегии давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров с Украиной.