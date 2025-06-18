Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что призыв России уничтожить западное оружие, переданное Украине, демонстрирует полное игнорирование усилий США по прекращению войны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети X

Детали: Недавно заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Александр Грушко заявил, что Украина якобы должна уничтожить все оружие, которое ей предоставили западные союзники.

Реклама:

В ответ на это представитель украинского МИД заявил, что российские чиновники почти ежедневно выдвигают новые абсурдные требования.

"Полная неадекватность. Москва демонстрирует полное игнорирование усилий США, направленных на прекращение войны", – подчеркнул Тихий.

Напомним:

РЕКЛАМА: