До Ради викликали двох міністрів: від Умєрова чекають звіт про фортифікації

На засідання Верховної Ради 19 червня викликали міністра оборони Рустема Умєрова та міністра енергетики Германа Галущенка.

Джерело: народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За словами Железняка, нардепи хочуть почути від Умєрова доповідь про проблеми з фортифікаціями.

Реклама:

Галущенко має представити доповідь щодо проблем підготовки до опалювального сезону, закупівлі газу та "схованих грошей Енергоатому".

Що передувало: Аналітики Deepstate розповіли, що до інженерних загороджень, які є ефективним чинником у стримуванні ворога, на Сумщині "поставилися халатно".

Читайте також: "Ви наступаєте на Тьоткіно? Ми наступаємо на граблі". Що відбувається на Сумщині, якою рухається російська армія