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До Ради викликали двох міністрів: від Умєрова чекають звіт про фортифікації

Валентина РоманенкоСереда, 18 червня 2025, 13:38
До Ради викликали двох міністрів: від Умєрова чекають звіт про фортифікації
фото Shutterstock

На засідання Верховної Ради 19 червня викликали міністра оборони Рустема Умєрова та міністра енергетики Германа Галущенка.

Джерело: народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: За словами Железняка, нардепи хочуть почути від Умєрова доповідь про проблеми з фортифікаціями.

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Галущенко має представити доповідь щодо проблем підготовки до опалювального сезону, закупівлі газу та "схованих грошей Енергоатому".

Що передувало: Аналітики Deepstate розповіли, що до інженерних загороджень, які є ефективним чинником у стримуванні ворога, на Сумщині "поставилися халатно".

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Верховна РадаУмєров Рустемфортифікації
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