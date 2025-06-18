В Раду вызвали двух министров: от Умерова ждут отчет о фортификациях

На заседание Верховной Рады 19 июня вызвали министра обороны Рустема Умерова и министра энергетики Германа Галущенко.

Источник: народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: По словам Железняка, нардепы хотят услышать от Умерова доклад о проблемах с фортификациями.

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Галущенко должен представить доклад о проблемах подготовки к отопительному сезону, о закупке газа и "спрятанных деньгах Энергоатома".

Что предшествовало: Аналитики Deepstate рассказали, что к инженерным заграждениям, которые являются эффективным фактором в сдерживании врага, на Сумщине "отнеслись халатно".

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