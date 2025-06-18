RSF: Звільнений з полону військовий розповів, що бачив журналіста Дмитра Хилюка в колонії під Владимиром
Нещодавно звільнений з російського полону український військовий Влад – солдат 36-ї бригади морської піхоти – розповів, що на початку травня 2025 року бачив кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка, викраденого росіянами понад три роки тому, у виправній колонії №7 в селищі Пакіно Владимирської області.
Джерело: "Репортери без кордонів" (RSF)
Деталі: В інтерв'ю RSF Влад розповів, що випадково зустрів Хилюка в коридорі колонії – ймовірно, той прямував до медпункту. Видимих слідів побиття на ньому не було, але стан журналіста викликав серйозне занепокоєння.
Влада потрапив у полон у перші тижні повномасштабного вторгнення, а в жовтні 2022 року його перевели до колонії №7 у Пакіно. За даними RSF, Дмитра Хилюка привезли туди в травні 2023-го. У серпні того ж року вони провели добу в одній камері. У той день журналіст не промовив жодного слова.
За словами Влада, камера №8, у якій утримували Хилюка, розташована у третьому – найсуворішому блоці. Там, за свідченнями колишніх полонених, українських військових і цивільних систематично б’ють і морять голодом.
Один з колишніх в’язнів, який провів із Хилюком рік у камері, розповів RSF, що журналіста було не впізнати – він важив не більш як 45 кг. Влад також вважає цю оцінку актуальною.
"Після трьох років у російських тюрмах Дмитро Хилюк досі зазнає знущань і позбавлень. Попри обміни полоненими між країнами, незрозуміло, чому журналіст із хронічним виснаженням досі в ув’язненні. Ми вимагаємо його негайного й безумовного звільнення, поки не стало надто пізно", – заявив Арно Фрожер, керівник слідчого відділу RSF.
За словами Влада, умови утримання у колонії трохи покращилися наприкінці 2024 року після візиту делегації на чолі з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Але вже у 2025-му ситуація знову погіршилася – харчування стало ще гіршим, доступ до медичної допомоги – обмеженим, зокрема через регулярні спалахи корости.
За оцінками RSF, у колонії досі можуть перебувати близько 300 українців. Загалом у Росії утримують щонайменше 29 українських журналістів.
Знати більше: "Проєкт "Вікторія". Історія полону та катувань, що пережила журналістка Рощина й тисячі ув'язнених Росією українців"
Нагадаємо:
- Хилюка окупаційні війська викрали 3 березня 2022 року біля власного будинку в селі Козаровичі на Київщині. Потім його вивезли через територію Білорусі в Новозибків Брянської області, куди вивезли переважно більшість громадян, які були захоплені на території Київської області під час окупації.
- 9 липня 2024 року уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу повідомив, що Україна має неофіційні дані щодо місця перебування викраденого російськими військовими кореспондента інформаційного агентства УНІАН Дмитра Хилюка.
- У квітні 2025 українські журналісти та медійники закликали владу обміняти затриманого російського агента "політексперта" із пулу кума російського правителя Віктора Медведчука пропагандиста Кирила Молчанова на українського журналіста Дмитра Хилюка, який вже понад три роки перебуває в російському полоні.