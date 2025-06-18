RSF: Звільнений з полону військовий розповів, що бачив журналіста Дмитра Хилюка в колонії під Владимиром

Нещодавно звільнений з російського полону український військовий Влад – солдат 36-ї бригади морської піхоти – розповів, що на початку травня 2025 року бачив кореспондента УНІАН Дмитра Хилюка, викраденого росіянами понад три роки тому, у виправній колонії №7 в селищі Пакіно Владимирської області.

Джерело: "Репортери без кордонів" (RSF)

Деталі: В інтерв'ю RSF Влад розповів, що випадково зустрів Хилюка в коридорі колонії – ймовірно, той прямував до медпункту. Видимих слідів побиття на ньому не було, але стан журналіста викликав серйозне занепокоєння.

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Влада потрапив у полон у перші тижні повномасштабного вторгнення, а в жовтні 2022 року його перевели до колонії №7 у Пакіно. За даними RSF, Дмитра Хилюка привезли туди в травні 2023-го. У серпні того ж року вони провели добу в одній камері. У той день журналіст не промовив жодного слова.

За словами Влада, камера №8, у якій утримували Хилюка, розташована у третьому – найсуворішому блоці. Там, за свідченнями колишніх полонених, українських військових і цивільних систематично б’ють і морять голодом.

Один з колишніх в’язнів, який провів із Хилюком рік у камері, розповів RSF, що журналіста було не впізнати – він важив не більш як 45 кг. Влад також вважає цю оцінку актуальною.

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"Після трьох років у російських тюрмах Дмитро Хилюк досі зазнає знущань і позбавлень. Попри обміни полоненими між країнами, незрозуміло, чому журналіст із хронічним виснаженням досі в ув’язненні. Ми вимагаємо його негайного й безумовного звільнення, поки не стало надто пізно", – заявив Арно Фрожер, керівник слідчого відділу RSF.

За словами Влада, умови утримання у колонії трохи покращилися наприкінці 2024 року після візиту делегації на чолі з уповноваженою з прав людини РФ Тетяною Москальковою. Але вже у 2025-му ситуація знову погіршилася – харчування стало ще гіршим, доступ до медичної допомоги – обмеженим, зокрема через регулярні спалахи корости.

За оцінками RSF, у колонії досі можуть перебувати близько 300 українців. Загалом у Росії утримують щонайменше 29 українських журналістів.

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