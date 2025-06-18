RSF: Освобожденный из плена военный рассказал, что видел журналиста Дмитрия Хилюка в колонии под Владимиром

Недавно освобожденный из российского плена украинский военный Влад - солдат 36-й бригады морской пехоты - рассказал, что в начале мая 2025 года видел корреспондента УНИАН Дмитрия Хилюка, похищенного россиянами более трех лет назад, в исправительной колонии №7 в поселке Пакино Владимирской области.

Источник: "Репортеры без границ" (RSF)

Детали: В интервью RSF Влад рассказал, что случайно встретил Хилюка в коридоре колонии - вероятно, тот направлялся в медпункт. Видимых следов избиения на нем не было, но состояние журналиста вызвало серьезное беспокойство.

Реклама:

Влада попал в плен в первые недели полномасштабного вторжения, а в октябре 2022 года его перевели в колонию №7 в Пакино. По данным RSF, Дмитрия Хилюка привезли туда в мае 2023-го. В августе того же года они провели сутки в одной камере. В тот день журналист не сказал ни одного слова.

По словам Влада, камера №8, в которой удерживали Хилюка, находится в третьем - самом суровом блоке. Там, по свидетельствам бывших пленных, украинских военных и гражданских систематически избивают и морят голодом.

Один из бывших заключенных, который провел с Хилюком год в камере, рассказал RSF, что журналиста было не узнать - он весил не более 45 кг. Влад также считает эту оценку актуальной.

РЕКЛАМА:

"После трех лет в российских тюрьмах Дмитрий Хилюк до сих пор подвергается издевательствам и лишениям. Несмотря на обмены пленными между странами, непонятно, почему журналист с хроническим истощением до сих пор в заключении. Мы требуем его немедленного и безусловного освобождения, пока не стало слишком поздно", - заявил Арно Фрожер, руководитель следственного отдела RSF.

По словам Влада, условия содержания в колонии немного улучшились в конце 2024 года после визита делегации во главе с уполномоченным по правам человека РФ Татьяной Москальковой. Но уже в 2025-м ситуация снова ухудшилась - питание стало еще хуже, доступ к медицинской помощи - ограниченным, в том числе из-за регулярных вспышек чесотки.

По оценкам RSF, в колонии до сих пор могут находиться около 300 украинцев. Всего в России удерживают по меньшей мере 29 украинских журналистов.

Знать больше: "Проект "Виктория". История плена и пыток, которые пережила журналистка Рощина и тысячи заключенных Россией украинцев"

Напомним: