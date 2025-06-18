Якщо не допомагати Україні, то час почати вчити російську – Каллас

Росія вже становить пряму загрозу для ЄС, тому важливо і надалі допомагати Україні, завила глава європейської дипломатії Кая Каллас під час виступу в Європарламенті.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Guardian

Пряма мова Каллас: "Ми маємо робити більше для України, також і для нашої власної безпеки. Цитуючи мого друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: якщо ми не будемо надавати Україні подальшу допомогу, нам усім слід почати вивчати російську мову".

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Деталі: За її словами, чим сильнішою є Україна на полі бою сьогодні, "тим сильнішою вона буде за столом переговорів, коли Росія нарешті буде готова до розмов".

Каллас нагадала про численні гібридні акти, які РФ здійснює проти країн ЄС: порушення повітряного простору, проведення військових навчань біля кордонів ЄС, атаки на інфраструктуру, вербування злочинців для здійснення диверсій тощо.

"Минулого року Росія витратила на оборону більше, ніж весь Європейський Союз. Цього року Росія витрачає на оборону більше, ніж на охорону здоров'я, освіту і соціальну політику разом узяті. Це довгостроковий план довгострокової агресії", – зазначила топдипломат.

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Вона закликала країни якомога швидше прийняти новий НАТО цільовий показник витрат на оборону в розмірі 5 % ВВП.

Передісторія:

Нещодавно Рютте заявляв, що стале припинення вогню в Україні дасть можливість Росії збільшити запаси зброї, що збільшує ризики для держав-членів НАТО.

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