Если не помогать Украине, то пора начать учить русский – Каллас

Россия уже представляет прямую угрозу для ЕС, поэтому важно и в дальнейшем помогать Украине, завила глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian

Прямая речь Каллас: "Мы должны делать больше для Украины, также и для нашей собственной безопасности. Цитируя моего друга, генерального секретаря НАТО Марка Рютте: если мы не будем предоставлять Украине дальнейшую помощь, нам всем следует начать изучать русский язык".

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Детали: По ее словам, чем сильнее Украина на поле боя сегодня, "тем сильнее она будет за столом переговоров, когда Россия наконец будет готова к разговорам".

Каллас напомнила о многочисленных гибридных актах, которые РФ осуществляет против стран ЕС: нарушение воздушного пространства, проведение военных учений у границ ЕС, атаки на инфраструктуру, вербовка преступников для совершения диверсий и тому подобное.

"В прошлом году Россия потратила на оборону больше, чем весь Европейский Союз. В этом году Россия тратит на оборону больше, чем на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые. Это долгосрочный план долгосрочной агрессии", – отметила топ-дипломат.

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В этом контексте Каллас призвала страны как можно скорее принять новый НАТО целевой показатель расходов на оборону в размере 5% ВВП.

Предыстория:

Недавно Рютте заявлял, что устойчивое прекращение огня в Украине даст возможность России нарастить запасы оружия, что увеличивает риски для государств-членов НАТО.

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