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У Єврокомісії заявили, що не повернуться до газу з РФ навіть у разі досягнення миру в Україні

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 18 червня 2025, 17:22
У Єврокомісії заявили, що не повернуться до газу з РФ навіть у разі досягнення миру в Україні
Фото - Getty Images

Європейська комісія заявила, що ЄС повністю відмовиться від імпорту викопного палива з Росії до кінця 2027 року, незалежно від подальшого розвитку війни в Україні. 

Джерело: "Європейська правда", єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, якого цитує The Guardian

Деталі: План поступової зупинки імпорту російського газу Європейська комісія представила 17 червня. Йоргенсен наголосив, що запропонована заборона на імпорт російського газу залишатиметься чинною навіть у разі досягнення миру в Україні.

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За його словами, це рішення продиктоване не лише повномасштабним вторгненням РФ, а передусім тим, що Москва використала енергетику як зброю.

"Ми вводимо цю заборону, тому що Росія використовує енергію як зброю проти нас, тому що Росія шантажує держави-члени ЄС, і тому вона не є торговим партнером, якому можна довіряти", – сказав він.

"Це також означає, що незалежно від того, чи буде мир, чи ні – а ми всі, звичайно, сподіваємося, що буде, – ця заборона залишиться в силі", – додав єврокомісар.

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Нова ініціатива вже викликала опір з боку Угорщини, Словаччини та Австрії  – країн, які досі суттєво залежать від російських енергоносіїв. 

Втім, згідно з попередніми оцінками, вони не мають достатньої підтримки серед інших держав-членів, щоб заблокувати перетворення плану на обов’язкове законодавство ЄС.

Нагадаємо, в Австрії вважають, що ЄС повинен бути відкритим до відновлення імпорту російського природного газу, якщо між Росією та Україною буде укладено мирну угоду.

газЄврокомісіяРосіявійна
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