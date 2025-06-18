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В Еврокомиссии заявили, что не вернутся к газу из РФ даже в случае достижения мира в Украине

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 18 июня 2025, 17:22
В Еврокомиссии заявили, что не вернутся к газу из РФ даже в случае достижения мира в Украине
Фото - Getty Images

Европейская комиссия заявила, что ЕС полностью откажется от импорта ископаемого топлива из России до конца 2027 года, независимо от дальнейшего развития войны в Украине.

Источник: "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам энергетики Дан Йоргенсен, которого цитирует The Guardian

Детали: План постепенной остановки импорта российского газа Европейская комиссия представила 17 июня. Йоргенсен подчеркнул, что предложенный запрет на импорт российского газа останется в силе даже в случае достижения мира в Украине.

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По его словам, это решение продиктовано не только полномасштабным вторжением РФ, но прежде всего тем, что Москва использовала энергетику как оружие.

"Мы вводим этот запрет, потому что Россия использует энергию как оружие против нас, потому что Россия шантажирует государства-члены ЕС, и поэтому она не является торговым партнером, которому можно доверять", – сказал он.

"Это также означает, что независимо от того, будет мир или нет – а мы все, конечно, надеемся, что будет, – этот запрет останется в силе", – добавил еврокомиссар.

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Новая инициатива уже вызвала сопротивление со стороны Венгрии, Словакии и Австрии – стран, которые до сих пор существенно зависят от российских энергоносителей.

Впрочем, согласно предварительным оценкам, они не имеют достаточной поддержки среди других государств-членов, чтобы заблокировать превращение плана в обязательное законодательство ЕС.

Напомним, в Австрии считают, что ЕС должен быть открыт для возобновления импорта российского природного газа, если между Россией и Украиной будет заключено мирное соглашение.

газЕврокомиссияРосcиявойна
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