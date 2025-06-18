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Трамп порадив Путіну спершу "посередничати" щодо війни Росії, а не на Близькому Сході

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 18 червня 2025, 18:00
Трамп порадив Путіну спершу посередничати щодо війни Росії, а не на Близькому Сході
Дональд Трамп і Володимир Путін. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп розповів, що російський лідер Володимир Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту на Близькому Сході, але Трамп порадив йому спершу врегулювати російсько-українську війну. 

Джерело: "Європейська правда", Трамп, спілкуючись з журналістами біля Білого дому у середу

Деталі: Президент США заявив, що спілкувався із Володимиром Путіним вчора. Варто зазначити, офіційних повідомлень про їхню розмову напередодні не було. Натомість повідомлялось про таку розмову 14 червня. 

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За словами Трампа, Путін запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"Я вчора говорив із ним і сказав… Він насправді запропонував допомогти з посередництвом. Я відповів: зроби мені послугу – спочатку займись посередництвом у себе… Я сказав: Володимир, давай спочатку займатись посередництвом щодо Росії (російсько-української війни. – ред.) А про це (Близький Схід. – ред.) ти зможеш подбати пізніше", – розповів Трамп.

При цьому він висловив переконання, що з війною в Україні "теж вдасться розібратися".

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Зазначимо, раніше Трамп казав, що "був би відкритий" до можливого посередництва господаря Кремля у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, додавши, що сам Путін "готовий" до цього.

ТрампПутінвійнаросійсько-українська війна
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