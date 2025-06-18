Трамп посоветовал Путину сначала "посредничать" в войне России, а не на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин предложил свое посредничество для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но Трамп посоветовал ему сначала урегулировать российско-украинскую войну.

Источник: "Европейская правда", Трамп, общаясь с журналистами возле Белого дома в среду.

Детали: Президент США заявил, что общался с Владимиром Путиным вчера. Стоит отметить, официальных сообщений об их разговоре накануне не было. Сообщалось о таком разговоре 14 июня.

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По словам Трампа, Путин предложил свое посредничество для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

"Я вчера говорил с ним и сказал... Он на самом деле предложил помочь с посредничеством. Я ответил: сделай мне одолжение – сначала займись посредничеством у себя... Я сказал: Владимир, давай сначала заниматься посредничеством по России (российско-украинской войне. – Ред.). А об этом (Ближний Восток. – Ред.) ты сможешь позаботиться позже", – рассказал Трамп.

При этом он выразил убеждение, что с войной в Украине "тоже удастся разобраться".

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Отметим, ранее Трамп говорил, что "был бы открыт" к возможному посредничеству хозяина Кремля в конфликте между Израилем и Ираном, добавив, что сам Путин "готов" к этому.