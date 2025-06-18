Повітряні сили показали, як українські "крила" перехоплюють безпілотники РФ у небі

Повітряні сили активно розвивають напрямок дронової протиповітряної оборони та набирають операторів БпЛА- перехоплювачів.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в коментарі УП, відео ПС ЗСУ

Пряма мова Ігната: "Дронова ППО допоможе раціонально застосовувати наші засоби, адже ми не можемо постійно використовувати дефіцитні авіаційні та зенітні керовані ракети і загалом саму авіацію для полювання за ворожими дронами. Противник запускає все більше "Шахедів", тож ми шукаємо різні методи протидії.

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У різних військових частинах Повітряних сил і в тилу створюють підрозділи операторів БпЛА- перехоплювачів або так званих зенітних FPV.

Вже є чимало ефективних застосувань такого виду протиповітряної оборони. На сьогодні цей напрямок є надзвичайно актуальним і масштабується

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Деталі: В оприлюдненому 18 червня відео показано роботу екіпажу "Мольфар" 208-ї зенітної ракетної бригади Повітряних сил, що полює на ворожі БпЛА на півдні України. Командир розказав та показав, як вираховують, наздоганяють і знищують розвідувальні дрони ворога.

На відео є кадри реальної бойової роботи.

Що передувало: 17 червня президент Володимир Зеленський, виступаючи на саміті G7 у Канаді сказав, що Україна працює над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів, щоб захистити від "Шахедів" міста, але потребує на це додаткового фінансового ресурсу.

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