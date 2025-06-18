Воздушные силы показали, как украинские "крылья" перехватывают беспилотники РФ в небе

Воздушные силы активно развивают направление дроновой противовоздушной обороны и набирают операторов БпЛА- перехватчиков.

Источник: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии УП, видео ВС ВСУ

Прямая речь Игната: "Дроновая ПВО поможет рационально применять наши средства, ведь мы не можем постоянно использовать дефицитные авиационные и зенитные управляемые ракеты и вообще саму авиацию для охоты за вражескими дронами. Противник запускает все больше "Шахедов", поэтому мы ищем различные методы противодействия.

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В различных воинских частях Воздушных сил и в тылу создают подразделения операторов БпЛА- перехватчиков или так называемых зенитных FPV.

Уже есть немало эффективных применений такого вида противовоздушной обороны. На сегодня это направление является чрезвычайно актуальным и масштабируется

Телефон рекрутингового центра (0432-59-69-38) - к услугам тех, кто хочет присоединиться к дроновой ПВО".

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Детали: В обнародованном 18 июня видео показана работа экипажа "Мольфар" 208-й зенитной ракетной бригады Воздушных сил, который охотится за вражескиими БпЛА на юге Украины. Командир рассказал и показал, как вычисляют, догоняют и уничтожают разведывательные дроны врага.

На видео есть кадры реальной боевой работы.

Что предшествовало: 17 июня президент Владимир Зеленский, выступая на саммите G7 в Канаде сказал, что Украина работает над разработкой и развертыванием беспилотников-перехватчиков, чтобы защитить от "Шахедов" города, но требует на это дополнительного финансирования.

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