Олесь Довгий заявив, що складає мандат і йде з політики

Олесь Довгий, фото з його сторінки у Facebook

Народний депутат Олесь Довгий заявив, що написав заяву про припинення повноважень народного депутата і не планує більше балотуватися чи працювати в держструктурах.

Джерело: нардеп у Facebook

Пряма мова: "Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата.

Реклама:

Дві репліки.

Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти".

РЕКЛАМА:

Деталі: У травні 2025 року проєкт "Обранці" повідомляв, що Довгий станом на кінець березня 2025 року пропустив 71% голосувань Ради. Ще у 8% голосувань він не брав участі, не натискав жодної кнопки, хоча був зареєстрований у парламенті.

У 2019 році він був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 102 округом (Кіровоградська область). Довгий – позафракційний нардеп. Член Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.