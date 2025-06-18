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Олесь Довгий заявив, що складає мандат і йде з політики

Альона Мазуренко Середа, 18 червня 2025, 18:35
Олесь Довгий заявив, що складає мандат і йде з політики
Олесь Довгий, фото з його сторінки у Facebook

Народний депутат Олесь Довгий заявив, що написав заяву про припинення повноважень народного депутата і не планує більше балотуватися чи працювати в держструктурах. 

Джерело: нардеп у Facebook

Пряма мова: "Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата.

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Дві репліки.

Перша: не планую балотуватися та обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Друга: планую надалі підтримувати ЗСУ, соціальні та культурні проєкти".

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Деталі: У травні 2025 року проєкт "Обранці" повідомляв, що Довгий станом на кінець березня 2025 року пропустив 71% голосувань Ради. Ще у 8% голосувань він не брав участі, не натискав жодної кнопки, хоча був зареєстрований у парламенті. 

 

У 2019 році він був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 102 округом (Кіровоградська область). Довгий – позафракційний нардеп. Член Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Верховна Рада
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