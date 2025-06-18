Олесь Довгий заявил, что сложит мандат и уходит из политики

Олесь Довгий, фото с его страницы в Facebook

Народный депутат Олесь Довгий заявил, что написал заявление о прекращении полномочий народного депутата и не планирует больше баллотироваться или работать в госструктурах.

Источник: нардеп в Facebook

Прямая речь: "Ухожу из политики. Написал заявление о прекращении полномочий народного депутата.

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Две реплики.

Первая: не планирую баллотироваться и занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Вторая: планирую в дальнейшем поддерживать ВСУ, социальные и культурные проекты".

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Детали: В мае 2025 года проект "Избранники" сообщал, что Довгий по состоянию на конец марта 2025 года пропустил 71% голосований Рады. Еще в 8% голосований он не участвовал, не нажимал ни одной кнопки, хотя был зарегистрирован в парламенте.

В 2019 году он был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 102 округу (Кировоградская область). Довгий - внефракционный нардеп. Член Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.