Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Експосол США в Україні Брінк балотується в Конгрес

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 18 червня 2025, 19:12
Експосол США в Україні Брінк балотується в Конгрес
Бріджит Брінк. фото - Офіс президента

Американська карʼєрна дипломатка Бріджит Брінк, яка майже три роки очолювала посольство США в Україні, вирішила балотуватись до Палати представників у рідному штаті Мічиган.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У відеоролику, присвяченому початку передвиборчої кампанії Брінк, підкреслюється її родинне коріння, а також робота на посаді посла США в Україні.

Реклама:

Дипломатка також критикує президента США Дональда Трампа, який "продовжує тиснути на нашого демократичного союзника – Україну, а не на агресора – Росію".

РЕКЛАМА:

"Умиротворення диктатора ніколи не призводило і не призведе до досягнення сталого миру. І це просто не те, ким ми є. Саме тому після майже 30 років служби я вирішила, що зобовʼязана піти у відставку, аби відкрито висловити свої погляди", – наголошує Брінк.

В інтервʼю порталу The Detroit News Бріджит Брінк розповіла, що після повернення з-за кордону до США мала кілька пропозицій роботи в бізнесі, неурядових організаціях та науці, але зрештою обрала політику.

"Ці вибори, на мою думку, надзвичайно важливі, щоб показати, хто ми є і яка ми країна – яку країну ми хочемо для наших дітей і дітей наших дітей", – заявила вона.

Брінк, яка є членкинею Демократичної партії, балотуватиметься на проміжних виборах до Конгресу у 2026 році у 7-му окрузі Мічигану, де їй протистоятиме чинний член Палати представників від республіканців Том Барретт.

Як зазначає The Detroit News, округ є одним із найбільш конкурентних на всій території США, тож результат виборів передбачити складно.

Нагадаємо, Бріджит Брінк пропрацювала на посаді посла США в Україні з травня 2022 по квітень 2025 року. Уже після звільнення вона визнала, що пішла з посади через незгоду з зовнішньою політикою адміністрації Дональда Трампа

США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЗеленський: У росіян на Сумщині були різні наміри, ми знищуємо цих убивць
Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера, імітуючи допомогу ЗСУ – прокуратура
ЗМІ: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході
Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва дронів для армії РФ
фотоПоліція затримала мера Бердичева за підозрою в отриманні хабаря
фото, відеоУкраїна повернула ще одну групу важкопоранених та тяжкохворих захисників із полону РФ
Усі новини...
США
Лідер Ірану пригрозив США "непоправною шкодою"
Трилер, бойовик, а може комедія? Кінематографічний огляд протистояння "Флорида" – "Едмонтон"
Іран лякає "великою війною", якщо США втрутяться в конфлікт на Близькому Сході
Останні новини
21:11
Європейські міністри закордонних справ закликали Іран до переговорів зі США
21:06
Театр у Польщі змушений "сховати" прапор України через постійні погрози
21:06
У Росії почали агітувати за обвал рубля через проблеми з бюджетом
20:59
На Сонці відбувся потужний спалах, який спричинив радіоперебої в Тихому океані
20:56
футболЖитомирське "Полісся" назвало стадіон, де гратиме домашні матчі єврокубків
20:30
Інвестори вивели майже 20 мільярдів доларів із фондового ринку: причини
20:29
Міністр оборони Італії: НАТО вже не має причини існувати в нинішньому вигляді
20:28
Хотів вразити підписників: у Києві 19-річний блогер зачепився за вагон метро, а потім впав на колію
20:28
відеоЗеленський: У росіян на Сумщині були різні наміри, ми знищуємо цих убивць
20:19
відео"Україна – це свобода": Сили оборони показали, як проходив черговий етап обміну полонених
Усі новини...
Реклама:
Реклама: