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Экс-посол США в Украине Бринк баллотируется в Конгресс

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 18 июня 2025, 19:12
Экс-посол США в Украине Бринк баллотируется в Конгресс
Бриджит Бринк. фото - Офис президента

Американская карьерная дипломат Бриджит Бринк, которая почти три года возглавляла посольство США в Украине, решила баллотироваться в Палату представителей в родном штате Мичиган.

Детали:  "Европейская правда"

В видеоролике, посвященном началу предвыборной кампании Бринк, подчеркиваются ее семейные корни, а также работа на посту посла США в Украине.

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Дипломат также критикует президента США Дональда Трампа, который "продолжает давить на нашего демократического союзника – Украину, а не на агрессора – Россию".

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"Умиротворение диктатора никогда не приводило и не приведет к достижению устойчивого мира. И это просто не то, кем мы являемся. Именно поэтому после почти 30 лет службы я решила, что обязана уйти в отставку, чтобы открыто высказать свои взгляды", – отмечает Бринк.

В интервью порталу The Detroit News Бриджит Бринк рассказала, что после возвращения из-за границы в США имела несколько предложений работы в бизнесе, неправительственных организациях и науке, но в итоге выбрала политику.

"Эти выборы, на мой взгляд, чрезвычайно важны, чтобы показать, кто мы есть и какая мы страна – какую страну мы хотим для наших детей и детей наших детей", – заявила она.

Бринк, которая является членом Демократической партии, будет баллотироваться на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году в 7-м округе Мичигана, где ей будет противостоять действующий член Палаты представителей от республиканцев Том Барретт.

Как отмечает The Detroit News, округ является одним из самых конкурентных на всей территории США, поэтому результат выборов предсказать сложно.

Напомним, Бриджит Бринк проработала на посту посла США в Украине с мая 2022 по апрель 2025 года. Уже после увольнения она признала, что ушла с должности из-за несогласия с внешней политикой администрации Дональда Трампа.

США
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