Экс-посол США в Украине Бринк баллотируется в Конгресс

Американская карьерная дипломат Бриджит Бринк, которая почти три года возглавляла посольство США в Украине, решила баллотироваться в Палату представителей в родном штате Мичиган.

Детали: "Европейская правда"

В видеоролике, посвященном началу предвыборной кампании Бринк, подчеркиваются ее семейные корни, а также работа на посту посла США в Украине.

Реклама:

Дипломат также критикует президента США Дональда Трампа, который "продолжает давить на нашего демократического союзника – Украину, а не на агрессора – Россию".

I’ve dedicated my life to protecting democracy & fighting for freedom. It’s why we stood up to Putin and why I spoke out against Trump.



My next mission: fighting for what’s right here at home. I’m running for #MI07 because it's time to put Michigan families first and fight back. pic.twitter.com/7bAvV2uniJ