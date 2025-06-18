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ЗМІ: Зеленський поки що планує особисту участь у саміті НАТО в Гаазі

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 18 червня 2025, 20:04
ЗМІ: Зеленський поки що планує особисту участь у саміті НАТО в Гаазі
Зеленський. Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський наразі планує особисто взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, але остаточне рішення буде ухвалене ближче до заходу.

Про це агентству AFP повідомило джерело в Офісі президента України, пише "Європейська правда".

За словами джерела AFP, Зеленський ухвалить рішення про особисту участь "напередодні саміту" НАТО, наразі ж ідеться про попередній графік.

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Співрозмовник агентства також відзначив, що зустріч лідерів Альянсу є "можливістю зберегти підтримку та сприяти припиненню вогню".

Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський запрошений на офіційну вечерю для лідерів НАТО, яку ввечері 24 червня – у перший день саміту – прийме король Нідерландів.

Але на тлі все меншої зацікавленості президента США Дональда Трампа у вирішенні війни в Україні деякі українські посадовці, за даними ЗМІ, сумніваються в доцільності візиту президента Зеленського на саміт НАТО.

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Цього тижня Трамп також достроково залишив саміт G7, де планувалась зустріч із Зеленським.

Зеленський
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