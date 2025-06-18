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СМИ: Зеленский пока планирует личное участие в саммите НАТО в Гааге

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 18 июня 2025, 20:04
СМИ: Зеленский пока планирует личное участие в саммите НАТО в Гааге
Зеленский. Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский пока планирует лично принять участие в саммите НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге, но окончательное решение будет принято ближе к мероприятию.

Об этом агентству AFP сообщил источник в Офисе президента Украины, пишет "Европейская правда".

По словам источника AFP, Зеленский примет решение о личном участии "накануне саммита" НАТО, пока же речь идет о предварительном графике.

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Собеседник агентства также отметил, что встреча лидеров Альянса является "возможностью сохранить поддержку и способствовать прекращению огня".

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский приглашен на официальный ужин для лидеров НАТО, который вечером 24 июня – в первый день саммита – примет король Нидерландов.

Но на фоне все меньшего интереса президента США Дональда Трампа к решению войны в Украине некоторые украинские чиновники, по данным СМИ, сомневаются в целесообразности визита президента Зеленского на саммит НАТО.

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На этой неделе Трамп также досрочно покинул саммит G7, где планировалась встреча с Зеленским.

Зеленский
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