Через атаки РФ на Херсонщині постраждали 8 людей
Середа, 18 червня 2025, 22:42
Восьмеро людей постраждали 18 червня через російські атаки на Херсонщині.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Деталі: Протягом дня РФ обстрілювала Херсонщину артилерією та БпЛА.
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Дослівно: "Внаслідок артилерійських ударів по Комишанах та Ромашковому постраждало двоє чоловіків.
Ще шестеро людей дістали травм через російські атаки за допомогою БпЛА у Бериславі, Херсоні, Антонівці та Білозерці. Серед поранених – троє співробітників пожежно-рятувальної частини".
Деталі: Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, інші об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.