Из-за атак РФ на Херсонщине пострадали 8 человек
Среда, 18 июня 2025, 22:42
Восемь человек пострадали 18 июня из-за российских атак на Херсонщине.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Детали: В течение дня РФ обстреливала Херсонщину артиллерией и БПЛА.
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Дословно: "В результате артиллерийских ударов по Камышанах и Ромашковом пострадали двое мужчин.
Еще шесть человек получили травмы из-за российских атак с помощью БпЛА в Бериславе, Херсоне, Антоновке и Белозерке. Среди раненых – трое сотрудников пожарно-спасательной части".
Детали: Повреждены частные и многоквартирные дома, другие объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.