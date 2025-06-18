Из-за атак РФ на Херсонщине пострадали 8 человек

Восемь человек пострадали 18 июня из-за российских атак на Херсонщине.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Детали: В течение дня РФ обстреливала Херсонщину артиллерией и БПЛА.

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Дословно: "В результате артиллерийских ударов по Камышанах и Ромашковом пострадали двое мужчин.

Еще шесть человек получили травмы из-за российских атак с помощью БпЛА в Бериславе, Херсоне, Антоновке и Белозерке. Среди раненых – трое сотрудников пожарно-спасательной части".

Детали: Повреждены частные и многоквартирные дома, другие объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт.