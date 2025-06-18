Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Глави МЗС Франції, Німеччини та Британії проведуть переговори з іранським міністром – Reuters

Тетяна ОлійникСереда, 18 червня 2025, 23:52
Глави МЗС Франції, Німеччини та Британії проведуть переговори з іранським міністром – Reuters
Дим після ізраїльського удару по Тегерану 16 червня. Фото - Stringer/Getty Images

Глави МЗС Німеччини, Франції та Великої Британії планують 20 червня провести переговори зі своїм іранським колегою щодо ядерного питання.

Джерело: Reuters із посиланням на німецьке дипломатичне джерело.

Деталі: Переговори відбудуться в Женеві. За даними співрозмовника Reuters, спочатку міністри зустрінуться з главою європейської дипломатії Каєю Каллас у постійному представництві Німеччини, а потім проведуть спільну зустріч із главою МЗС Ірану.

Реклама:

Метою переговорів, які, за словами джерела, відбуваються в координації зі Сполученими Штатами, є переконати іранську сторону дати тверді гарантії того, що вони будуть використовувати свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.

Що передувало

  • Іран через арабських посередників передав США та Ізраїлю повідомлення про намір припинити ескалацію і повернутись до переговорів щодо своєї ядерної програми.
  • Ще напередодні  Іран відкинув можливість продовження переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, посилаючись на підтримку американцями Ізраїлю.

Іранядерна зброяФранціяНімеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоНа Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби
Рада Безпеки ООН обговорила масштабні атаки РФ на Україну
Сибіга відреагував на заяву Путіна про "ногу російського солдата": Приносить лише смерть
Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними завданнями"
Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення ізраїльських атак
Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера, імітуючи допомогу ЗСУ – прокуратура
Усі новини...
Іран
Лідер Ірану пригрозив США "непоправною шкодою"
Іран лякає "великою війною", якщо США втрутяться в конфлікт на Близькому Сході
Держтелебачення Ірану закликало громадян видалити WhatsApp
Останні новини
08:24
Генштаб: майже 190 бойових зіткнень за добу, найактивніше – на Покровському напрямку
07:58
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командира КВІР, відповідального за запуск дронів
07:32
Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги у Парижі
07:28
фото, відеоНа Прикарпатті знайшли 5-річного хлопчика, якого шукали понад три доби
06:46
Генштаб оновив дані про втрати ворога: мінус ще 1060 російських окупантів
06:02
Рада Безпеки ООН обговорила масштабні атаки РФ на Україну
05:10
Небензя назвав російський "меморандум" "найкращою пропозицією" для Києва
04:20
Трамп про переговори: Росія та Україна досягають незначного прогресу
03:20
оновленоПо всій Україні оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики
02:52
Трамп заявив про укладення договору між Конго і Руандою
Усі новини...
Реклама:
Реклама: