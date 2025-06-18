Глави МЗС Франції, Німеччини та Британії проведуть переговори з іранським міністром – Reuters
Середа, 18 червня 2025, 23:52
Глави МЗС Німеччини, Франції та Великої Британії планують 20 червня провести переговори зі своїм іранським колегою щодо ядерного питання.
Джерело: Reuters із посиланням на німецьке дипломатичне джерело.
Деталі: Переговори відбудуться в Женеві. За даними співрозмовника Reuters, спочатку міністри зустрінуться з главою європейської дипломатії Каєю Каллас у постійному представництві Німеччини, а потім проведуть спільну зустріч із главою МЗС Ірану.
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Метою переговорів, які, за словами джерела, відбуваються в координації зі Сполученими Штатами, є переконати іранську сторону дати тверді гарантії того, що вони будуть використовувати свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.
Що передувало:
- Іран через арабських посередників передав США та Ізраїлю повідомлення про намір припинити ескалацію і повернутись до переговорів щодо своєї ядерної програми.
- Ще напередодні Іран відкинув можливість продовження переговорів зі США щодо своєї ядерної програми, посилаючись на підтримку американцями Ізраїлю.