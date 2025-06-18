Главы МИД Франции, Германии и Британии проведут переговоры с иранским министром – Reuters
Среда, 18 июня 2025, 23:52
Главы МИД Германии, Франции и Великобритании планируют 20 июня провести переговоры со своим иранским коллегой по ядерному вопросу.
Источник: Reuters со ссылкой на немецкий дипломатический источник.
Детали: Переговоры состоятся в Женеве. По данным собеседника Reuters, сначала министры встретятся с главой европейской дипломатии Каей Каллас в постоянном представительстве Германии, а затем проведут совместную встречу с главой МИД Ирана.
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Целью переговоров, которые, по словам источника, проходят в координации с Соединенными Штатами, является убедить иранскую сторону дать твердые гарантии того, что они будут использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях.
Что предшествовало:
- Иран через арабских посредников передал Соединенным Штатам и Израилю сообщение о намерении прекратить эскалацию и вернуться к переговорам по своей ядерной программе.
- Еще накануне Иран отверг возможность продолжения переговоров с США по своей ядерной программе, ссылаясь на поддержку американцами Израиля.