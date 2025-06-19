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Ізраїль відправить спецназ на ядерний об’єкт Ірану у Фордо, якщо США не завдадуть авіаудару – Axios

Іван Д'яконовЧетвер, 19 червня 2025, 05:19
Ізраїль відправить спецназ на ядерний об’єкт Ірану у Фордо, якщо США не завдадуть авіаудару – Axios
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Ізраїль розглядає можливість проведення ризикованої наземної операції проти іранського ядерного об’єкта у Фордо в разі, якщо Сполучені Штати відмовляться завдати по ньому авіаудару.

Джерело: Axios

Деталі: За інформацією Axios, однією з головних тем обговорення в оточенні Трампа стала потенційна атака на ядерний об’єкт Ірану у Фордо, який вбудований глибоко в гору на південь від Тегерана. 

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Дослівно: "За словами радників президента Трампа, одне з ключових питань яке його турбує: якщо США приєднаються до війни з Ізраїлем і скинуть свої масивні бомби для підриву бункерів, чи знищать вони насправді найбільш укріплений ядерний об’єкт Ірану?"

Деталі: США мають у своєму розпорядженні 16-тонні протибункерні авіаційні бомби (MOP), здатні зруйнувати подібні укріплення, а також стратегічні бомбардувальники B-2.

"Ми єдині, хто має можливість це зробити, але це не означає, що я це зроблю", – сказав Трамп у середу, 18 червня, у відповідь на запитання, чи вважає він необхідним знищити Фордо.

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За даними видання, якщо Вашингтон відмовиться завдати авіаудару по Фордо, Ізраїль здійснить ризикований рейд спецназу. У вересні минулого року подібну операцію було проведено на підземному ракетному заводі в Сирії. Видання зазначає, що тепер, коли Ізраїль контролює іранський повітряний простір, така операція видається менш екстремальною.

Дослівно: "Американський чиновник заявив, що ізраїльтяни повідомили адміністрацію Трампа, що, хоча вони, можливо, не зможуть проникнути досить глибоко в гору за допомогою бомб, вони можуть "зробити це за допомогою людей".

Передісторія: 

  • Напередодні Axios дізналось, що президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.
  • Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".

ядерна зброяІранІзраїльСША
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