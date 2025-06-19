Ізраїль відправить спецназ на ядерний об’єкт Ірану у Фордо, якщо США не завдадуть авіаудару – Axios
Ізраїль розглядає можливість проведення ризикованої наземної операції проти іранського ядерного об’єкта у Фордо в разі, якщо Сполучені Штати відмовляться завдати по ньому авіаудару.
Джерело: Axios
Деталі: За інформацією Axios, однією з головних тем обговорення в оточенні Трампа стала потенційна атака на ядерний об’єкт Ірану у Фордо, який вбудований глибоко в гору на південь від Тегерана.
Дослівно: "За словами радників президента Трампа, одне з ключових питань яке його турбує: якщо США приєднаються до війни з Ізраїлем і скинуть свої масивні бомби для підриву бункерів, чи знищать вони насправді найбільш укріплений ядерний об’єкт Ірану?"
Деталі: США мають у своєму розпорядженні 16-тонні протибункерні авіаційні бомби (MOP), здатні зруйнувати подібні укріплення, а також стратегічні бомбардувальники B-2.
"Ми єдині, хто має можливість це зробити, але це не означає, що я це зроблю", – сказав Трамп у середу, 18 червня, у відповідь на запитання, чи вважає він необхідним знищити Фордо.
За даними видання, якщо Вашингтон відмовиться завдати авіаудару по Фордо, Ізраїль здійснить ризикований рейд спецназу. У вересні минулого року подібну операцію було проведено на підземному ракетному заводі в Сирії. Видання зазначає, що тепер, коли Ізраїль контролює іранський повітряний простір, така операція видається менш екстремальною.
Дослівно: "Американський чиновник заявив, що ізраїльтяни повідомили адміністрацію Трампа, що, хоча вони, можливо, не зможуть проникнути досить глибоко в гору за допомогою бомб, вони можуть "зробити це за допомогою людей".
Передісторія:
- Напередодні Axios дізналось, що президент США Дональд Трамп обмірковує можливість підтримати Ізраїль і завдати ударів по іранських ядерних обʼєктах.
- Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській республіці спричинить для Вашингтона "непоправну шкоду".