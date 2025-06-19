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Израиль отправит спецназ на ядерный объект Ирана в Фордо, если США не нанесут авиаудар – Axios

Иван ДьяконовЧетверг, 19 июня 2025, 05:19
Израиль отправит спецназ на ядерный объект Ирана в Фордо, если США не нанесут авиаудар – Axios
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Израиль рассматривает возможность проведения рискованной наземной операции против иранского ядерного объекта в Фордо в случае, если Соединенные Штаты откажутся нанести по нему авиаудар.

Источник: Axios

Детали: По информации Axios, одной из главных тем обсуждения в окружении Трампа стала потенциальная атака на ядерный объект Ирана в Фордо, который встроен глубоко в гору к югу от Тегерана.

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Дословно: "По словам советников президента Трампа, один из ключевых вопросов, который его беспокоит: если США присоединятся к войне с Израилем и сбросят свои массивные бомбы для подрыва бункеров, уничтожат ли они на самом деле наиболее укрепленный ядерный объект Ирана?"

Детали: США располагают 16-тонными противобункерными авиационными бомбами (MOP), способными разрушить подобные укрепления, а также стратегическими бомбардировщиками B-2.

"Мы единственные, кто имеет возможность это сделать, но это не значит, что я это сделаю", — сказал Трамп в среду, 18 июня, в ответ на вопрос, считает ли он необходимым уничтожить Фордо.

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По данным издания, если Вашингтон откажется нанести авиаудар по Фордо, Израиль осуществит рискованный рейд спецназа. В сентябре прошлого года подобная операция была проведена на подземном ракетном заводе в Сирии. Издание отмечает, что теперь, когда Израиль контролирует иранское воздушное пространство, такая операция представляется менее экстремальной.

Дословно: "Американский чиновник заявил, что израильтяне сообщили администрации Трампа, что, хотя они, возможно, не смогут проникнуть достаточно глубоко в гору с помощью бомб, они могут "сделать это с помощью людей".

Предыстория:

  • Накануне Axios узнал, что президент США Дональд Трамп обдумывает возможность поддержать Израиль и нанести удары по иранским ядерным объектам.
  • Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что любое участие американских сил в военных ударах Израиля по Исламской республике принесет Вашингтону "непоправимый ущерб".

ядерное оружиеИранИзраильСША
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