Втрати РФ у війні зросли ще на тисячу солдатів

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1 080 російських загарбників та майже 250 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 1 008 240 (+1 080) осіб,

танків – 10 951 (+4) од,

бойових броньованих машин – 22 853 (+8) од,

артилерійських систем – 29 328 (+63) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 229 (+64) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52 420 (+108) од,

спеціальної техніки – 3918 (+2) од.

Дані уточнюються.