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Втрати РФ у війні зросли ще на тисячу солдатів

Ірина БалачукЧетвер, 19 червня 2025, 07:13
Втрати РФ у війні зросли ще на тисячу солдатів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1 080 російських загарбників та майже 250 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 1 008 240 (+1 080) осіб,
  • танків – 10 951 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 22 853 (+8) од,
  • артилерійських систем – 29 328 (+63) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 229 (+64) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 52 420 (+108) од,
  • спеціальної техніки – 3918 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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