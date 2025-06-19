Втрати РФ у війні зросли ще на тисячу солдатів
Четвер, 19 червня 2025, 07:13
За минулу добу Сили оборони знешкодили ще 1 080 російських загарбників та майже 250 одиниць озброєння та військової техніки окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.06.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 008 240 (+1 080) осіб,
- танків – 10 951 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 22 853 (+8) од,
- артилерійських систем – 29 328 (+63) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 229 (+64) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 420 (+108) од,
- спеціальної техніки – 3918 (+2) од.
Дані уточнюються.