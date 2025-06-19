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Потери РФ в войне выросли еще на тысячу солдат

Ирина БалачукЧетверг, 19 июня 2025, 07:13
Потери РФ в войне выросли еще на тысячу солдат
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1 080 российских захватчиков и почти 250 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 1 008 240 (+1 080) человек,
  • танков – 10 951 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 853 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 29 328 (+63) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 229 (+64) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 52 420 (+108) ед,
  • специальной техники – 3918 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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