Потери РФ в войне выросли еще на тысячу солдат
Четверг, 19 июня 2025, 07:13
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили еще 1 080 российских захватчиков и почти 250 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.06. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 008 240 (+1 080) человек,
- танков – 10 951 (+4) ед,
- боевых бронированных машин – 22 853 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 29 328 (+63) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 41 229 (+64) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 52 420 (+108) ед,
- специальной техники – 3918 (+2) ед.
Данные уточняются.