Росіяни пошкодили сільгосппідприємство на Миколаївщині

Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 19 червня російські окупанти атакували безпілотниками Миколаївську область – пошкодили сільгосппідприємство в Інгульській громаді.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова очільника області: "19 червня близько 3:50 ночі ворог атакував БПлА типу Shahed 131/136 Інгульську громаду. Внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарське підприємство, виникли пожежі складських будівель та сухої трави".

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Деталі: За словами Кіма, загоряння оперативно загасили. Минулося без постраждалих.



