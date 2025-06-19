Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни пошкодили сільгосппідприємство на Миколаївщині

Ірина БалачукЧетвер, 19 червня 2025, 07:39
Росіяни пошкодили сільгосппідприємство на Миколаївщині
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Уночі 19 червня російські окупанти атакували безпілотниками Миколаївську область – пошкодили сільгосппідприємство в Інгульській громаді.

Джерело: голова ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова очільника області: "19 червня близько 3:50 ночі ворог атакував БПлА типу Shahed 131/136 Інгульську громаду. Внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарське підприємство, виникли пожежі складських будівель та сухої трави".

Реклама:

Деталі: За словами Кіма, загоряння оперативно загасили. Минулося без постраждалих.

 

Миколаївська областьбезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сибіга відреагував на заяву Путіна про "ногу російського солдата": Приносить лише смерть
Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними завданнями"
Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення ізраїльських атак
Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера, імітуючи допомогу ЗСУ – прокуратура
ЗМІ: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході
Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва дронів для армії РФ
Усі новини...
Миколаївська область
У військовій частині вимагали з бійця 200 тисяч за повернення із СЗЧ на не бойову посаду
8 млн грн збитків: На Миколаївщині викрили махінації військової частини з "бойовими" виплатами
РФ вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині: є загиблий та поранені
Останні новини
23:44
Ірландія попрощалась із вугіллям: остання ТЕС закрилась назавжди
23:28
Росіяни атакували безпілотником Суми: постраждала жінка
23:28
10 локацій для відпочинку у Польщі та Угорщині: добірка туристичних маршрутів
23:08
Акції європейського конкурента Starlink злетіли на 27%
22:49
Сибіга відреагував на заяву Путіна про "ногу російського солдата": Приносить лише смерть
22:28
Польща відреагувала на статтю італійського ЗМІ про "претензії на західну Україну"
22:15
Двоє чоловіків постраждали через артилерійський обстріл Херсона
22:02
Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними завданнями"
21:57
Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення ізраїльських атак
21:50
Вагітна жінка постраждала через російську атаку в Запорізькому районі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: