Росіяни пошкодили сільгосппідприємство на Миколаївщині
Четвер, 19 червня 2025, 07:39
Уночі 19 червня російські окупанти атакували безпілотниками Миколаївську область – пошкодили сільгосппідприємство в Інгульській громаді.
Джерело: голова ОВА Віталій Кім в Telegram
Пряма мова очільника області: "19 червня близько 3:50 ночі ворог атакував БПлА типу Shahed 131/136 Інгульську громаду. Внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарське підприємство, виникли пожежі складських будівель та сухої трави".
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Деталі: За словами Кіма, загоряння оперативно загасили. Минулося без постраждалих.