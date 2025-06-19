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Россияне повредили сельхозпредприятие на Николаевщине

Ирина БалачукЧетверг, 19 июня 2025, 07:39
Россияне повредили сельхозпредприятие на Николаевщине
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Ночью 19 июня российские оккупанты атаковали беспилотниками Николаевскую область – повредили сельхозпредприятие в Ингульской общине.

Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь главы области: "19 июня около 3:50 ночи враг атаковал БпЛА типа Shahed 131/136 Ингульскую общину. В результате чего повреждено сельскохозяйственное предприятие, возникли пожары складских зданий и сухой травы".

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Детали: По словам Кима, возгорание оперативно потушили. Прошло без пострадавших.

Николаевская областьбеспилотникипожар
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