Россияне повредили сельхозпредприятие на Николаевщине
Четверг, 19 июня 2025, 07:39
Ночью 19 июня российские оккупанты атаковали беспилотниками Николаевскую область – повредили сельхозпредприятие в Ингульской общине.
Источник: глава ОВА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь главы области: "19 июня около 3:50 ночи враг атаковал БпЛА типа Shahed 131/136 Ингульскую общину. В результате чего повреждено сельскохозяйственное предприятие, возникли пожары складских зданий и сухой травы".
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Детали: По словам Кима, возгорание оперативно потушили. Прошло без пострадавших.