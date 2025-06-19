Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: 1 загиблий, 4 постраждалих, є руйнування
Одна людина загинула та ще чотири постраждали, вирували пожежі і є руйнування внаслідок російських ударів по Нікопольському та Самарівському районах Дніпропетровської області.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram
Пряма мова очільника ОВА: "Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. Попередньо, постраждали п'ятеро людей".
Деталі: Через російську атаку понівечено приватний будинок та інфраструктуру, а також згоріло авто.
У Самарівському районі через дронову атаку виникла пожежа.
"Вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 3 ворожі безпілотники", – підсумував Лисак.
Доповнено: Пізніше голова ОВА додав, що серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину – 11-річний хлопчик. Дитина та ще троє дорослих перебувають у лікарні.
"Один поранений, 59-річний чоловік, "важкий". Решта ушпиталених – у стані середньої тяжкості. Один потерпілий буде оговтуватися амбулаторно", – повідомив Лисак.
Ще пізніше голова ОВА додав, що 59-річний постраждалий помер. Чоловіка госпіталізували осколковим пораненням та сильними опіками – лікарі не змогли його врятувати.