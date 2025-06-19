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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: 1 загиблий, 4 постраждалих, є руйнування

Ірина БалачукЧетвер, 19 червня 2025, 07:56
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: 1 загиблий, 4 постраждалих, є руйнування
Фото з Telegram Сергія Лисака

Одна людина загинула та ще чотири постраждали, вирували пожежі і є руйнування внаслідок російських ударів по Нікопольському та Самарівському районах Дніпропетровської області.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова очільника ОВА: "Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. Попередньо, постраждали п'ятеро людей".

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Деталі: Через російську атаку понівечено приватний будинок та інфраструктуру, а також згоріло авто.

 
Фото з telegram Сергія Лисака. Колаж УП

У Самарівському районі через дронову атаку виникла пожежа.

"Вночі сили ППО знищили над Дніпропетровщиною 3 ворожі безпілотники", – підсумував Лисак. 

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Фото з telegram Сергія Лисака

Доповнено: Пізніше голова ОВА додав, що серед п'яти постраждалих через ранкові атаки на Нікопольщину – 11-річний хлопчик. Дитина та ще троє дорослих перебувають у лікарні.

"Один поранений, 59-річний чоловік, "важкий". Решта ушпиталених – у стані середньої тяжкості. Один потерпілий буде оговтуватися амбулаторно", – повідомив Лисак.

Ще пізніше голова ОВА додав, що 59-річний постраждалий помер. Чоловіка госпіталізували осколковим пораненням та сильними опіками – лікарі не змогли його врятувати.


 

Дніпропетровська областьбезпілотникипожежа
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