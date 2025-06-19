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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: 1 погибший, 4 пострадавших, есть разрушения

Ирина БалачукЧетверг, 19 июня 2025, 07:56
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: 1 погибший, 4 пострадавших, есть разрушения
Фото из Telegram Сергея Лысака

Один человек погиб и еще четыре пострадали, бушевали пожары и есть разрушения в результате российских ударов по Никопольскому и Самаровскому районам Днепропетровской области.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "С вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией. Попал по самому Никополю, Мировской и Марганецкой общинах. Предварительно, пострадали пять человек".

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Детали: Из-за российской атаки изуродован частный дом и инфраструктура, а также сгорело авто. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА. КОЛАЖ УП

В Самаровском районе из-за дроновой атаки возник пожар.

"Ночью силы ПВО уничтожили над Днепропетровщиной 3 вражеских беспилотника", – подытожил Лысак. 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Дополнено: Позже глава ОВА добавил, что среди пяти пострадавших из-за утренних атак на Никопольщину – 11-летний мальчик. Ребенок и еще трое взрослых находятся в больнице.

"Один раненый, 59-летний мужчина, "тяжелый". Остальные госпитализированные – в состоянии средней тяжести.  Один пострадавший будет восстанавливаться амбулаторно", – сообщил Лысак.

Еще позже глава ОГА добавил, что 59-летний пострадавший умер. Мужчину госпитализировали с осколочным ранением и сильными ожогами – врачи не смогли его спасти.

Днепропетровская областьбеспилотникипожар
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